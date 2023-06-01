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Боец ММА Минеев: больше жду возвращения в зону СВО, чем возобновление карьеры

Боец ММА Минеев заявил, что ждет возвращения в зону СВО больше, чем следующего боя

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AMC

Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал информацию о том, что он может провести поединок с белорусским бойцом Петром Романкевичем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это уже четвертная фамилия, которую я слышу сегодня. Вообще здорово, что об этом говорят. Значит, ждут моего возвращения. Если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда [в зону СВО]. Парни, которые там находятся, меня поймут. Вообще все равно, с кем встречаться в ринге», — сказал Минеев.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. Стоит отметить, что его родной брат погиб в самом начале СВО.

Ранее Минеев рассказал, когда вернется в зону СВО.

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