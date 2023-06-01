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Защитник «Бостона» Орлов высказался о возможном возвращении в Россию

Защитник «Бостона» Орлов заявил, что не планирует возвращаться в КХЛ

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Charles Krupa/AP Photo

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов заявил, что пока не планирует возвращаться в Россию для продолжения игровой карьеры. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вернуться в Россию? Хотелось бы еще поиграть в НХЛ, чувствую, что и тут могу принести пользу. Звонили ли из ЦСКА? Нет, мне из России вообще никто не звонил. Но, повторюсь, контракт с клубом КХЛ я не рассматриваю. Давайте дождемся открытия трансферного рынка», — сказал Орлов.

31-летний защитник был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее Дмитрий Орлов высказался о возможном возвращении в «Вашингтон Кэпиталз».

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