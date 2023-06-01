Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Relevo: в «Реале» начали подготовку к проводам Бензема из клуба

Relevo: «Реал» начал подготовку к церемонии проводов Бензема из клуба

close
100%
Reuters

Мадридский «Реал» ведет подготовку к церемонии проводов из клуба нападающего Карима Бензема, сообщает Relevo.

По его информации, 31 мая футболист приехал на базу команды за четыре часа до начала тренировки и покинул ее поздно ночью. При этом форвард не тренировался с остальными игроками, так как продолжает восстанавливаться от травмы.

После тренировочного занятия Бензема провел встречу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Клуб уверен в том, что форвард вскоре официально объявит об уходе из стана «сливочных» и уже приступил к подготовке материалов в социальных сетях, связанных с Бензема, а также к прощальной церемонии перед домашним матчем с «Атлетиком».

СМИ сообщали, что Бензема уже сообщил руководству мадридского клуба о намерении перейти в команду из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», который предложил 36-летнему игроку контракт сроком на два года и €100 млн за каждый из сезонов.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выражения, которые доносились с трибун стадиона «Месталья» по ходу матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» в адрес Винисиуса Жуниора.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях