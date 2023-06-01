Relevo: в «Реале» начали подготовку к проводам Бензема из клуба

Мадридский «Реал» ведет подготовку к церемонии проводов из клуба нападающего Карима Бензема, сообщает Relevo.

По его информации, 31 мая футболист приехал на базу команды за четыре часа до начала тренировки и покинул ее поздно ночью. При этом форвард не тренировался с остальными игроками, так как продолжает восстанавливаться от травмы.

После тренировочного занятия Бензема провел встречу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Клуб уверен в том, что форвард вскоре официально объявит об уходе из стана «сливочных» и уже приступил к подготовке материалов в социальных сетях, связанных с Бензема, а также к прощальной церемонии перед домашним матчем с «Атлетиком».

СМИ сообщали, что Бензема уже сообщил руководству мадридского клуба о намерении перейти в команду из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад», который предложил 36-летнему игроку контракт сроком на два года и €100 млн за каждый из сезонов.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выражения, которые доносились с трибун стадиона «Месталья» по ходу матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» в адрес Винисиуса Жуниора.