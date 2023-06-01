«Севилья» принесла Испании дополнительную путевку в Лигу чемпионов

Пять испанских клубов сыграют в футбольной Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Испания обладала четырьмя квотами в Лиге чемпионов, но получила дополнительную путевку в главный еврокубок благодаря победе «Севильи» в Лиге Европы.

В чемпионате Испании «Севилья» осталась бы за бортом еврокубков, занимая за тур до конца сезона 11-е место в турнирной таблице.

Таким образом, в сезоне-2023/24 страну в Лиге чемпионов представят «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Севилья».

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над итальянской «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что главный тренер итальянской «Ромы Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона.