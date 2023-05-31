Экс-футболист Шмаров назвал имя лучшего нападающего сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что считает нападающего красно-белых Квинси Промеса лучшим форвардом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «РБ Спорт».

«Я бы отдал эту награду Квинси Промесу. Разумеется, вы спросите, почему именно его, верно? Я хочу вам ответить коротко и ясно – потому что он спартаковец, как и я. Не буду скрывать причину своего выбора», – сказал Шмаров.

В нынешнем сезоне Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за «Спартак» во всех турнирах.

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.

По другому уголовному делу Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Судебное заседание по обоим делам, по информации СМИ, пройдет 5 июня в Амстердаме.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что Промесу предъявлены обвинения в причастности к контрабанде наркотиков.