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Булыкин: Кокорин смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу

Булыкин считает, что Кокорин в нынешней форме пригодился бы в РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил форму бывшего динамовца Александра Кокорина, в настоящее время арендованного кипрским «Арисом» у итальянской «Фиорентины». Специалист полагает, что в нынешних кондициях Кокорин мог бы быть полезным и в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Конечно, он смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу. Но, думаю, ему проще тогда остаться на Кипре, чем возвращаться в Россию. Если же он все-таки хочет немного прогрессировать в футболе, то, думаю, ему надо перейти в чемпионат посильнее. Здесь все зависит от его желания и от финансовых возможностей клубов», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». Он перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» в 2021 году. Также нападающий известен в России по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Булыкин заявил, что на месте Кокорина еще раз попытался бы заиграть в Италии.

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