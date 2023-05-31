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Камоцци оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита» после вызова в сборную Бразилии

Камоцци: вызов в сборную Бразилии повысил вероятность ухода Малкома из «Зенита»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита» после вызова в сборную Бразилии. Его слова передает «РБ Спорт».

«Думаю, вызов Малкома в сборную Бразилии повышает вероятность его ухода из «Зенита» этим летом. На мой взгляд, Малком востребован в Европе, но нельзя точно предсказать, покинет ли он «Зенит» в летнее трансферное окно. Это зависит от многих нюансов, в том числе от того, поступит ли предложение, которое устроит и команду, и игрока», — сказал Камоцци.

О вызове Малкома в сборную стало известно 28 мая. Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Рамон Менезес пригласил футболиста петербургского клуба принять участие в июньских товарищеских матчах.

Бразильцы 17 июня сыграют в Барселоне с Гвинеей, а 20 июня в Лиссабоне — с Сенегалом.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал вызов Малкома в национальную сборную Бразилии.

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