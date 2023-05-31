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Мостовой заявил, что без легионеров «Зенит» станет командой уровня «Сочи»

Мостовой заявил, что без легионеров петербургский «Зенит» станет командой уровня «Сочи»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что без своих легионеров петербургский «Зенит» будет равен по силе остальным клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня «Сочи».

Учитывая, что «Зенит» пятый раз подряд становится чемпионом, уровень легионеров решает почти все сейчас. Это ключевой фактор в нашем чемпионате», — передает слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» оформил чемпионство в сезоне-2022/23 РПЛ еще в 26-м туре, обыграв на своем поле в Санкт-Петербурге «Спартак» со счетом 3:2. Для сине-бело-голубых это пятый чемпионский титул подряд и десятый в истории, благодаря чему команда получила вторую звезду на эмблеме.

В 29 матчах «Зенит» одержал 20 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел два поражения, набрав 67 очков. В 30-м туре подопечные Сергея Семака сыграет на своем поле с воронежским «Факелом».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что петербургский «Зенит» мог бы достойно выступить в Лиге чемпионов, если бы был допущен до турнира.

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Футбол. Чемпионат России
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