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СМИ сообщили о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Марадишвили

«Чемпионат»: «Ростов» и «Урал» заинтересованы в переходе игрока «Локомотива» Марадишвили

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) в предстоящее межсезонье, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Интерес к игроку проявляют «Ростов» и «Урал».

«Марадишвили недоволен своим игровым временем в «Локомотиве» и может покинуть команду. Оба клуба уже общались с окружением игрока», — рассказал источник издания.

Полузащитник является воспитанником московского ЦСКА. В сентябре 2021 года он перешел вместе с Наиром Тикнизяном в «Локомотив».

В текущем сезоне Марадишвили провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 21 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

СМИ ранее сообщали, что футболист планирует поменять спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии, находясь на финальной стадии оформления всех необходимых документов.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым не означает, что футболист не может перейти в будущем в зарубежный клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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