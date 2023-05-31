СМИ сообщили о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Марадишвили

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) в предстоящее межсезонье, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Интерес к игроку проявляют «Ростов» и «Урал».

«Марадишвили недоволен своим игровым временем в «Локомотиве» и может покинуть команду. Оба клуба уже общались с окружением игрока», — рассказал источник издания.

Полузащитник является воспитанником московского ЦСКА. В сентябре 2021 года он перешел вместе с Наиром Тикнизяном в «Локомотив».

В текущем сезоне Марадишвили провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 21 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

СМИ ранее сообщали, что футболист планирует поменять спортивное гражданство и выступать за сборную Грузии, находясь на финальной стадии оформления всех необходимых документов.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым не означает, что футболист не может перейти в будущем в зарубежный клуб.