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Глава НОК Финляндии заявил, что МОК является «пророссийским до безумия»

Глава НОК Финляндии Вапаавуори назвал МОК «пророссийским до безумия»

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Global Look Press

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию.

«МОК, как организация, был пророссийским до безумия. Жесткие меры, которые были предприняты в отношении России и Белоруссии, являются результатом давления на МОК со стороны отдельных стран, национальных комитетов, спортивных федераций и политиков. Только так удалось занять жесткую позицию», — передает «Чемпионат» слова Вапаавуори со ссылкой на Ilta-Sanomat.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Косово Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой наказать сербского теннисиста Новака Джоковича.

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