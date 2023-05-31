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Олимпийский комитет Косово призвал МОК и ITF наказать сербского теннисиста Джоковича

Олимпийский комитет Косово призвал наказать Джоковича за заявление на «Ролан Гаррос»

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Andy Wong/AP

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Косово Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой наказать сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НОК Косово.

«Несмотря на то что Новак Джокович является одним из лучших теннисистов, подобное поведение недопустимо, так как это создает опасный прецедент, когда спорт может использоваться в качестве платформы для политических сообщений, программ и пропаганды», — говорится в письмах Красники, потребовавшего открыть против сербского теннисиста дисциплинарное дело.

После первой игры на Открытом чемпионате Франции, прошедшей 29 мая, Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате инцидента пострадали 52 серба.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

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