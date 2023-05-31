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Аршавин назвал лучшего соперника для сборной России в условиях отстранения

Аршавин заявил, что матч с бразильцами станет лучшим вариантом для сборной России

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что в условиях отстранения российского футбола от международных матчей лучшим соперником для команды Валерия Карпина стала бы сборная Бразилии.

«Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть.

Никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса, и ее никак не исключить», — передает слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене тренировочного сбора национальной команды России в июне. Главной причиной такого решения стала невозможность организации летом товарищеских матчей. Сборная Камеруна, с которой планировали сыграть российские футболисты, отказалась от встречи.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении не принимать участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

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