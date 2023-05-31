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Ловчев пристыдил московские футбольные клубы

Экс-футболист Ловчев указал московским клубам на неправильное использование бюджета

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выступлении «Ростова» в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Подопечные Валерия Карпина после 29 туров РПЛ занимают четвертое место. Перед заключительным туром чемпионата России у ЦСКА (второе место) 55 очков, у «Спартака» (третье) — 54, у «Ростова» — 53, у «Динамо» (седьмое) — 45, а у «Локомотива» (девятое) — 42.

«Вопроc к моcковcким клубам: как так получилоcь, что cредняя команда, как «Роcтов», играет не проcто на равных, а опережает ваc? Как у ваc поcтроена работа, что вы не можете опередить cредний «Роcтов»? Может быть, дело не в количеcтве денег — а в том, как вы ими раcпоряжаетеcь?» — написал ветеран в Telegram-канале.

В заключительном туре РПЛ «Ростов» в гостях сыграет против ЦСКА. Встреча состоится 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы команды на медали.

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