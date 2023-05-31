Карпин назвал минусы от участия сборной России в международном турнире

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении не принимать участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

В турнире, который пройдет в июне, примут участие шесть сборных: Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Нет, мне не кажется, что мы зря отказались от турнира. Минусов от участия больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия — погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке, где мы уже выступали в прошлом году, а по итогам той встречи с Киргизией пять футболистов нашей команды не смогли принять участие в следующем матче», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что следующий учебно-тренировочный сбор команды пройдет осенью.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин заявил, что отмена июньского сбора связана с политической ситуацией.