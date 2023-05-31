Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу олимпийского чемпиона Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

«Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю», — приводит слова Тарасовой Woman.ru.

Она добавила, что пока медики не готовы выписать фигуриста.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее хореограф Илья Авербух рассказал о вкладе Оксаны Домниной, жены Романа Костомарова, в восстановление спортсмена.