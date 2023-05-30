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Чесноков раскритиковал теннисиста Медведева после поражения в первом круге «Ролан Гаррос»

Экс-теннисист Чесноков: Медведев уступил в первом круге «Ролан Гаррос» из-за ужасной игры

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос», передает Sport24.

«Когда играешь в хороший теннис, жалко проигрывать. А когда играешь как дерьмо… Просто ужасно», — сказал Чесноков.

Также Чесноков отметил, что Медведев играл отвратительно, а гейм у него бы взял даже любитель.

Напомним, Медведев сенсационно уступил бразильцу Тьяго Уайлду.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 15 минут. Медведев реализовал семь брейк-поинтов из 13, совершил 14 эйсов и допустил 15 двойных ошибок.

Ранее вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

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