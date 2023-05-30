Аршавин рассказал, что его сын болеет за главного соперника «Зенита»

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его 10-летний сын Арсений не хочет переходить в академию сине-бело-голубых из школы московского «Спартака», передает Sport24.

«Не пора ли перетащить его в школу «Зенита»? Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живет этим. «Спартак» — его любимая команда», — сказал Аршавин-старший.

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

За сборную России экс-футболист провел 74 матча, забив 17 мячей.

В составе сине-бело-голубых Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и обладателем Суперкубка России.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что знает российского футболиста, который максимально на него похож.