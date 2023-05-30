В «Спартаке» отреагировали на новость о попадании Гаврилова в реанимацию

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что ветеран клуба Юрий Гаврилов попал в реанимацию, передает «Чемпионат.com».

«Мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», — сказал Зеленов.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о решении испанского специалиста Гильермо Абаскаля продолжить работу в стане красно-белых.