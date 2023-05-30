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Капитан «Спартака» Джикия рассказал, за кого он будет болеть в финале Лиги чемпионов

Капитан «Спартака» Джикия: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «Интер»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кому он отдает предпочтение в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют миланский «Интер» и английский «Манчестер Сити», передает «Чемпионат.com».

«В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Интер». Италия мне ближе. Сейчас как раз в итальянский ресторан еду», — сказал Джикия.

Команды пока ни разу не встречались друг с другом в официальных встречах. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.

В чемпионате Италии «Интер» занимает третье место, набрав 69 очков. «Манчестер Сити» стал в третий раз подряд чемпионом Англии.

Ранее Миланский «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» в финале Кубка Италии.

Матч, прошедший 24 мая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершился в пользу подопечных Симоне Индзаги со счетом 2:1.

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