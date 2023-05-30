Тарханов предложил сборной России взять паузу

Футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал отреагировал на информацию о том, что сборная России отказалась от учебно-тренировочного сбора, который был запланирован на июнь, перенеся его на осень, передает «РБ Спорт».

«Летом короткий отрезок между чемпионатами, поэтому футболисты должны отдохнуть. Сезон тяжелый был, поэтому в этой ситуации сборной надо взять паузу», — сказал Тарханов.

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший футболист сборной России Максим Деменко, который на клубном уровне выступал за петербургский «Зенит» и московский «Спартак», поделился мыслями об отмене сбора для национальной российской команды.