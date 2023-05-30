Семин назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2022/23

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак должен быть признан лучшим в чемпионате России по итогам сезона.

Накануне Российская премьер-лига (РПЛ) объявила финалистов в номинации «Тренер сезона», ими стали Сергей Семак, Владимир Федотов (ЦСКА) и Валерий Карпин («Ростов»). Федотов одержал победу в голосовании болельщиков.

«На первое место поставил бы Сергея Семака, вторым — Владимира Федотова, третьим — Валерия Карпина. Это топ-3 тренера РПЛ. Почему они? Потому что их клубы в турнирной таблице на ведущих позициях», — цитирует Семина РИА Новости.

Победителя премии выберут капитаны, главные тренеры клубов чемпионата России, эксперты и легенды РПЛ. В случае равенства будут учитываться результаты голосования среди болельщиков.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Сергея Семака не позовут ни в один европейский клуб.