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Парагвайский защитник Дуарте рассказал о трудностях адаптации в «Спартаке»

Защитник Дуарте заявил, что уже на 100% адаптировался в «Спартаке»

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Александр Ступников/РИА Новости

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о своей адаптации к выступлениям за российский футбольный клуб.

«Поначалу было непросто: другая схема, другой язык, все другое... Первые игры вышли не самыми удачными. Но сейчас, считаю, я на 100% освоился и понимаю все требования. Да и указания партнеров на поле тоже стал понимать», — сказал Дуарте «Спорт-Экспрессу».

Дуарте перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагвайский защитник принял участие в шести матчах, не отметившись результативными действиями.

Дуарте был удален в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», в котором команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2 и досрочно пятый раз подряд стала чемпионом России по футболу.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о причинах того, что красно-белые не смогли выиграть ни одного трофея в сезоне-2022/23.

За тур до конца сезона подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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