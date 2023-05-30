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Тренер Крикунов рассказал, какое место могла бы занять сборная России на ЧМ-2023 по хоккею

Тренер Крикунов заявил, что сборная России могла выиграть ЧМ-2023 по хоккею

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил уверенность в том, что российским хоккеистам было по силам одержать победу на чемпионате мира — 2023.

«Наша сборная могла бы выиграть этот чемпионат. Все это понимают.

Третье место Латвии и второе место Германии говорит о том, что нам скоро придется воспринимать всерьез эти сборные. Но все же будущее за нами. Пройдет много лет, а Россия все еще будет ведущей хоккейной страной», — сказал Sport24.

Победу на турнире одержала команда Канады, обыгравшая в финале немцев со счетом 5:2. Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали мирового первенства после победы в матче за третье место над американцами (4:3 ОТ).

Сборная Канады установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мира. Она выиграла турнир в 28-й раз и превзошла объединенный результат команд СССР и России, на счету которых 27 титулов.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее стало известно, что два российских хоккеиста примут участие в финальной серии Кубка Стэнли в сезоне-2022/23.

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Хоккей. Сборная России
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