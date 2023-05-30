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Два российских хоккеиста примут участие в финале Кубка Стэнли

Вратарь Бобровский и нападающий Барбашев примут участие в финале Кубка Стэнли

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Lynne Sladky/AP

Два российских хоккеиста примут участие в финальной серии Кубка Стэнли в сезоне-2022/23.

Это вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский и нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев.

В финале Восточной конференции «Флорида» одержала победу над »Каролина Харрикейнз» со счетом 4-0, а «Вегас» стал чемпионом Запада, обыграв «Даллас Старз» — 4-2.

Барбашев ранее уже побеждал в розыгрыше Кубка Стэнли во время выступления за «Сент-Луис Блюз» — в 2019 году. Бобровский еще ни разу не становился чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

27-летний Барбашев был обменян в «Вегас Голден Найтс» из «Сент-Луиса» в феврале 2023 года. За свою прежнюю команду он выступал с 2017 года.

34-летний Бобровский за карьеру в НХЛ играл за «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Во «Флориду» он перебрался в 2019 году, подписав контракт сроком на семь лет.

Первый матч финальной серии сезона-2022/23 пройдет 4 июня и начнется в 3:00 по московскому времени. Игра пройдет на домашней арене «Вегас Голден Найтс» в Парадайсе.

Ранее российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Илья Самсонов рассказал о серьезной травме шеи, полученной в плей-офф сезона-2022/23.

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