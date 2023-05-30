Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аршавин отреагировал на поздравление с днем рождения от лондонского «Арсенала»

Аршавин признался, что бывшие одноклубники по «Арсеналу» не поздравили его с днем рождения

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший нападающий «Арсенала», петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поздравление лондонского клуба с днем рождения, опубликованном в акаунте «канониров» в социальной сети.

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками «Арсенала» не общаюсь и поздравления от них не получал» — сказал Аршавин «Спорт-Экспрессу».

Лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование поздравлением экс-игрока сборной России, «Арсенал» удалил сообщение.

«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — прокомментировала впоследствии поступок «Арсенала» пресс-служба сборной России по футболу.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА 2008 года хранится у бывшей супруги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях