Аршавин отреагировал на поздравление с днем рождения от лондонского «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала», петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на поздравление лондонского клуба с днем рождения, опубликованном в акаунте «канониров» в социальной сети.

«Стало ли это неожиданностью? Я об этом не задумывался. С бывшими игроками «Арсенала» не общаюсь и поздравления от них не получал» — сказал Аршавин «Спорт-Экспрессу».

Лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование поздравлением экс-игрока сборной России, «Арсенал» удалил сообщение.

«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — прокомментировала впоследствии поступок «Арсенала» пресс-служба сборной России по футболу.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА 2008 года хранится у бывшей супруги.