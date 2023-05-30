Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал о страшной травме, полученной в плей-офф НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Илья Самсонов рассказал о серьезной травме шеи, полученной в плей-офф сезона-2022/23.

«Неудачно развернулся, партнер по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог.

Сначала я думал, что сломал ключицу. Когда в раздевалку пришел, начали смотреть, я понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть.

МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг», — сказал Самсонов в интервью Sport24.

Самсонов травмировался в третьем матче серии с «Флоридой» во втором раунде плей-офф НХЛ. В начале второго периода он столкнулся с одноклубником защитником Люком Шенном. Вратарь покинул лед и больше в игру не вернулся.

Напомним, что прошлым летом Самсонов, который ранее на протяжении трех лет выступал за «Вашингтон», подписал контракт сроком на один сезон с «Торонто» с зарплатой $1,8 млн.

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