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Вратарь «Торонто» Самсонов рассказал о страшной травме, полученной в плей-офф НХЛ

Вратарь «Торонто» Самсонов заявил, что из-за травмы шеи кровь могла попасть в его мозг

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Dan Hamilton/USA TODAY Sports/Reuters

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Илья Самсонов рассказал о серьезной травме шеи, полученной в плей-офф сезона-2022/23.

«Неудачно развернулся, партнер по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог.

Сначала я думал, что сломал ключицу. Когда в раздевалку пришел, начали смотреть, я понял, что с ключицей все нормально, просто шею не повернуть.

МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг», — сказал Самсонов в интервью Sport24.

Самсонов травмировался в третьем матче серии с «Флоридой» во втором раунде плей-офф НХЛ. В начале второго периода он столкнулся с одноклубником защитником Люком Шенном. Вратарь покинул лед и больше в игру не вернулся.

Напомним, что прошлым летом Самсонов, который ранее на протяжении трех лет выступал за «Вашингтон», подписал контракт сроком на один сезон с «Торонто» с зарплатой $1,8 млн.

Ранее защитник «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев высказался о том, что ему выпала честь произвести символический удар перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА.

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