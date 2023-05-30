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Footmercato: «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на €1,2 млрд

Footmercato: «Аль-Хиляль» предложил Лионелю Месси контракт на €1,2 млрд сроком на два года

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Lee Smith/Reuters

Саудовский «Аль-Хиляль» предложил нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси контракт сроком на два года на €1,2 млрд, сообщает Footmercato.

Если капитан сборной Аргентины примет этот вариант, то будет получать €600 млн в год, что в два раза больше зарплаты португальца Криштиану Роналду в другом клубе из Саудовской Аравии «Аль-Наср».

По информации издания, отец и агент футболиста Хорхе Месси согласился с предложением «Аль-Хиляля», но сам игрок пока не дал ответа на вопрос, в какой команде он хочет продолжить карьеру.

Напомним, что аргентинец в августе 2021 года перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В число клубов, которые проявляют интерес к нападающему, входят «Интер Майами» и «Барселона». Аргентинское издание Ole ранее сообщило о том, что у Месси есть вариант перебраться в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос, от чего зависит возвращение в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.

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