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WADA объявило Россию лидером по нарушениям антидопинговых правил в 2020 году

WADA выявило 135 допинговых нарушений российских спортсменов в 2020 году

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что российские спортсмены допустили больше всех нарушений антидопинговых правил в 2020 году.

В итоговом отчете WADA, опубликованном на официальном сайте организации, говорится, что россияне нарушали правила 135 раз. Второе место по количеству случаев употребления допинга заняла Индия (59), третье — США (57).

Всего WADA выявило 935 позитивных анализов на допинг у спортсменов из 91 страны. Из них удалось подтвердить 672 факта нарушения антидопинговых правил.

В WADA ранее заявили, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что расследования о применении запрещенных веществ продвигались бы куда быстрее, если бы его ведомство получило доступ к личным гаджетам спортсменов.

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