Сербский теннисист Джокович объяснил свое политическое заявление о Косово на «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович объяснил, почему призвал прекратить насилие в Косово после своего первого матча на турнире «Ролан Гаррос», проходящем в Париже.

«Я не политик и не собираюсь ввязываться в политические дебаты. Мне, как сербу, очень больно из-за того, что происходит в Косово. Это меньшее из того, что я мог сделать, я чувствую ответственность как общественный деятель и сын человека, родившегося в Косово. Я чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии.

Я не собираюсь оправдываться, я бы сделал это снова. Я против войн и любых конфликтов и всегда говорил это публично», — передает слова Джоковича сербское издание Telegraf.

После первой игры на Открытом чемпионате Франции Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате инцидента пострадали 52 серба.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о победе российского теннисиста Карена Хачанова на старте Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).