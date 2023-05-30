Сексолог об участниках ЧЕ по сексу: вряд ли Плющенко смутится из-за присутствия жюри

Сексолог Ирина Макеева прокомментировала организацию в Швеции первого чемпионата Европы по сексу. Она оценила секс с точки зрения вида спорта, а также высказалась о том, насколько комфортно участникам будет соревноваться в присутствии жюри и зрителей.

«Спорт — это выносливость, регулярные тренировки, дисциплина, травмы, поражения. Мне бы не хотелось ставить секс на уровень механики. Понаблюдать за таким турниром было бы интересно разве что с точки зрения его организации.

Думаю, если мы говорим о виде спорта, то вряд ли мы можем увидеть смущающегося Плющенко на льду, которому вдруг стали неудобны коньки из-за присутствия жюри.

Люди знают, на что идут, и, скорее всего, еще войдут в раж и получат удовольствие от обстановки и присутствия третьих лиц», — сказала Макеева «Газете.Ru».

Чемпионат Европы по сексу стартует в Швеции 8 июня и продлится несколько недель. Участников будут оценивать в следующих дисциплинах: соблазнение, массаж различных частей тела, массаж эротических зон на теле соперника, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, внешний вид, исполнение позы, креативность в изменении положения, выносливость и количество оргазмов за определенное время, артистическое выступление и обмен позами, повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований, самая красивая и сложная поза, самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей, пара, которая была самой активной во время конкурса, а также самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей.

Ранее Макеева назвала самые интересные дисциплины чемпионата Европы по сексу.