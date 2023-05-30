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Определился еще один клуб Первой лиги, который сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ

«Родина» сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ после отклонения апелляции «Алании»

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ФК «Родина»/VK

Клуб Первой лиги «Родина» из Москвы получил право принять участие в стыковых матчах за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом стало известно после того, как апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил протест «Алании» из Владикавказа на решение отказать ей в лицензии «РФС-1», дающей право выступать в РПЛ. О вердикте комитета сообщает официальный сайт РФС.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги и по спортивному принципу должна была принять участие в стыковых встречах с одним из клубов РПЛ. Причиной невыдачи команде соответствующей лицензии является несоблюдение критериев. В частности, строительство стадиона «Алании» во Владикавказе далеко от завершения, и команда вынуждена проводить домашние встречи в других городах. Таким образом, ее заменит московская «Родина», идущая в дивизионе пятой.

Ранее право сыграть в стыковых матчах гарантировал себе красноярский «Енисей», который займет четвертое место в итоговой таблице Первой лиги. Клуб получил необходимую лицензию «РФС-1».

Клубы РПЛ «Факел», «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород» являются претендентами на попадание в стыковые матчи. Напомним, что участниками переходных игр с клубами из Первой лиги станут команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой таблице высшего дивизиона.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут пытаться избежать встречи в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне с красноярским «Енисеем».

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