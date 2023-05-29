Защитник «Тампы» Сергачев: Смолов обиделся, что я вышел с майкой «Спартака»

Защитник «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев поделился мыслями о том, что ему выпала честь произвести символический удар перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».

«Федя Смолов позвал на матч. Он обиделся, что я вышел с майкой «Спартака». Нас позвали на «Спартак» начать игру, сделать символический удар, я считаю, это большая честь. Такую возможность нельзя было упускать. На «Динамо» меня не зовут, потому что там Овечкин есть, пусть он там пинает мячи», — сказал Сергачев.

Михаил Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выступает за «Тампу» с сезона-2017/2018. В нынешнем сезоне НХЛ российский защитник принял участие в 79 матчах, в которых ему удалось забросить 10 шайб и сделать 54 результативные передачи.

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