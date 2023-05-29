Агент Миранчука высказался о завершении арендного соглашения Алексея с «Торино»

Вадим Шпинев, агент российского футболиста «Торино» Алексея Миранчука, высказался о том, то у полузащитника заканчивается арендное соглашение с клубом из Турина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если никаких объявлений от «Аталанты» и «Торино» нет — значит, человек возвращается в свой клуб. Если «Торино» примет решение — об этом будет объявлено. Не хочется гадать, что будет дальше. У Алексея трудовое соглашение с «Аталантой», у нас нет никаких переживаний. Все будет хорошо», — сказал Шпинев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в «Торино».

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и пять результативных передач в 28 матчах Серии А.

В середине марта Миранчук в «Торино» получил травму и пропустил мартовский сбор национальной команды.

Ранее Алексей Миранчук высказался о почти завершившемся сезоне в чемпионате Италии.