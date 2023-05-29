Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Клуб АПЛ поздравил с днем рождения российского футболиста

Лондонский «Арсенал» поздравил с днем рождения Аршавина

close
100%
Официальный сайт «Арсенала»

Пресс-служба лондонского «Арсенала» в Twitter опубликовала видео с голами Андрея Аршавина в честь его дня рождения. В видео показаны голы Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году. Тогда он оформил покер.

«Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — говорится в подписи к ролику.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забив 31 мяч.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут пытаться избежать встречи в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне с красноярским «Енисеем».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях