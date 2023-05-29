Клуб АПЛ поздравил с днем рождения российского футболиста

Пресс-служба лондонского «Арсенала» в Twitter опубликовала видео с голами Андрея Аршавина в честь его дня рождения. В видео показаны голы Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году. Тогда он оформил покер.

«Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — говорится в подписи к ролику.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забив 31 мяч.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) будут пытаться избежать встречи в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе в следующем сезоне с красноярским «Енисеем».