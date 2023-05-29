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В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Карпукасу

Гендиректор «Зенита» Медведев назвал слухами информацию об интересе к Карпукасу

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном подписании контракта с полузащитником столичного «Локомотива» Артемом Карпукасом.

«Интерес «Зенита» к Карпукасу? Слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Карпукас провел 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Петербургский «Зенит» под руководством Семака за четыре тура до конца сезона-2022/23 оформил чемпионский титул, который стал для команды пятым подряд.

Это позволило довести общее число побед в чемпионатах России и СССР до десяти, что дает право нанести над эмблемой клуба две золотые звезды.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет воронежский «Факел».

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино стал новым главным тренером лондонского «Челси».

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