Стало известно, какое место занимает сборная России в обновленном рейтинге IIHF

Сборная России сохранила третье место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который был обновлен после завершения чемпионата мира — 2023, прошедшего в Финляндии и Латвии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Команда под руководством Алексея Жамнова имеет в своем активе 4050 баллов. Лидирует с активом 4150 сборная Канады, которая 28 мая стала победителем мирового первенства, обыграв в решающем матче национальную команду Германии (5:2).

Вторую строчку в рейтинге занимает сборная Финляндии с активом 4080 баллов.

Далее следуют команды США (3940), Германии (3835), Швеции (3800), Швейцарии (3775), Чехии (3735), Словакии (3690) и Латвии (3610).

Напомним, что сборная России пропустила два чемпионата мира в 2022 и 2023 году. Последний раз российская сборная выигрывала золото мирового первенства в 2014 году.

Ранее сообщалось, что член совета IIHF Павел Буре рассказал о возможном развитии событий и потенциальном возвращении сборной России.