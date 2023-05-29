Источник: игрок «Реала» Бензема может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Revelo.

По информации источника, один из клубов Высшего дивизиона Саудовской Аравии сделал предложение о двухлетнем контракте с зарплатой €100 млн в год. Француз обдумывает этот вариант.

При этом, по информация издания AS, «Реал» продлил контракт с французским нападающим Каримом Бензема. По ее информации, руководство клуба приняло решение активировать опцию продления соглашения еще на один сезон, так как в команде есть правило автоматически подписывать новый договор с футболистом, который стал обладателем «Золотого мяча». Об этом стало известно 19 апреля.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с клубом, если оно еще не было переподписано, истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема стал обладателем Кубка Испании и выиграл 33-й трофей в карьере. За свою карьеру форвард завоевал 25 титулов в составе «Реала», семь – в составе «Лиона» и один с национальной командой Франции. Бензема является самым титулованным французским футболистом в истории.