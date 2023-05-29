Форвард «Локомотива Дзюба о пристальном внимании судей: пусть следят

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на предположение о том, что он входит в список игроков, за которыми судьи особо пристально следят на предмет сумуляций и возможного обмана арбитров.

«Судьи пристально следят за мной? Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят, не вопрос», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

На днях форвард и «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне. В двух играх команды в чемпионате России в рамках 27-го и 28-го туров он не выходил на поле, однако сыграл в матче 29-го тура, в котором «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл столичное «Динамо».

Ранее сообщалось, что Дзюба ответил капитану и нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину назвавшего его «слабеньким».