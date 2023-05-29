Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Месси и Мбаппе вошли в символическую команду сезона Лиги 1

Была объявлена символическая сборная по итогам сезона чемпионата Франции

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) объявил символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2022/23.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь — Брис Самба («Ланс»);

защитники — Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»);

полузащитники — Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»);

нападающие — Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).

Ранее сообщалось, что французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что следующий сезон он проведет в парижской команде. 28 мая Мбаппе выиграл приз лучшему игроку сезона в Лиге 1. Нападающий «ПСЖ» получил награду в четвертый раз подряд.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе уйти из «ПСЖ». Форвард выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с парижским клубом, который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях