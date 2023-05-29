Месси и Мбаппе вошли в символическую команду сезона Лиги 1

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) объявил символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2022/23.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь — Брис Самба («Ланс»);

защитники — Ашраф Хакими, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Кевин Данзо («Ланс»), Шансель Мбемба («Марсель»);

полузащитники — Секо Фофана («Ланс»), Валантен Ронжье («Марсель»), Кефрен Тюрам («Ницца»);

нападающие — Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — «ПСЖ»), Лои Опенда («Ланс»).

Ранее сообщалось, что французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что следующий сезон он проведет в парижской команде. 28 мая Мбаппе выиграл приз лучшему игроку сезона в Лиге 1. Нападающий «ПСЖ» получил награду в четвертый раз подряд.

В декабре 2022 года появилась информация о желании Мбаппе уйти из «ПСЖ». Форвард выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с парижским клубом, который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся.