«Ювентус» впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» впервые за 12 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов. В матче 37-го тура команда проиграла «Милану» со счетом 0:1.

Таким образом, в активе туринской команды после 37-ми сыгранных в национальном первенстве матчей 59 очков. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Стоит отметить, что «Ювентус» не вышел в главный европейский турнир впервые с сезона-2010/11, тогда по итогам чемпионата команда оказалась как раз на седьмой позиции.

Напомним, что 22 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский клуб десяти очков в турнирной таблице Серии А за махинации с финансовыми отчетностями. После этого решения в активе команды Массимилиано Аллегри осталось 59 очков.

При этом у «Ювентуса» сохраняется шанс на попадание в еврокубки. От «Ромы», которая идет шестой, туринцы отстают на одно очко, от четвертой «Аталанты» — на два. В заключительном туре национального первенства «Ювентус» сыграет в гостях с «Удинезе». Шестое место гарантирует квалификационный этап Лиги конференций, а пятое — групповой этап Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о будущем команды.