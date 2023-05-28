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Теннисист Шевченко вышел во второй круг «Ролан Гаррос» после победы над Отте

Теннисист Шевченко обыграл Отте и пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

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Global Look Press

Российский теннисист Александр Шевченко пробился в число участников второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в столице Франции Париже.

В первом раунде россиянин, занимающий 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), одержал победу над представителем Германии, 120-й ракеткой мира Оскаром Отте со счетом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась три часа.

Шевченко совершил шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал девять из 19 брейк-пойнтов. Отте записал на свой счет восемь эйсов, семь двойных ошибок и шесть брейк-пойнтов.

Следующим соперником Шевченко станет занимающий 18-е место в рейтинге АТР итальянец Лоренцо Музетти.

Во второй круг «Ролан Гаррос» ранее также вышли российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев. Даниил Медведев и Аслан Карацев проведут свои стартовые поединки на турнире 29 мая.

Ранее победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на решение представительницы Украины Марты Костюк не пожимать ей руку в матче «Ролан Гаррос».

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