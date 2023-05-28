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Экс-тренер «Спартака» Гладилин дал прогноз на последний тур РПЛ

Экс-тренер сборной России Гладилин заявил, что у ЦСКА и «Спартака» равные шансы на серебро РПЛ

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Телеканал «Матч ТВ»

Бывший тренер столичного «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о гонке за второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

За тур до финиша сезона у ЦСКА в активе 54 очка, а у «Спартака» — 53 очка.

«Сложно сказать. Кто не потеряет очки, тот и будет второй. Шансы на это примерно одинаковые.

Оба матча одинаково сложные — и у «Спартака», и у ЦСКА в соперниках будут мотивированные команды, которым нужны очки, которые хотят выиграть и достойно завершить сезон», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что в последнем туре ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом», а «Спартак» отправится в Самару, где встретится с «Крыльями Советов».

Все матчи последнего тура РПЛ пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что «Краснодар» является фаворитом суперфинала Кубка России.

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