Нападающий «Динамо» Смолов объяснил причину отказа от перехода в клуб из Турции

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) отказался от перехода в клуб из Турции.

«Предложение было, я отказался. Это был «Истанбул Башакшехир». Это было зимой, там случились природные катаклизмы. Может, это покажется странным, но энергетически что-то мне подсказало, что это не лучший для меня вариант», — передает слова Смолова «Спорт-Экспресс».

В январе СМИ сообщали, что турецкий клуб предлагал Смолову подписать контракт сроком до 2025 года.

В нынешнем сезоне РПЛ 33-летний нападающий в составе московского клуба провел 24 матча и записал на свой счет десять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера российского игрока в €5 млн.

В своей карьере Смолов играл за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». Также он пробовал свои силы в зарубежных чемпионатах: в 2010 году ездил в аренду в нидерландский «Фейеноорд», а в 2020 году также на правах аренды выступал за испанскую «Сельту».

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что подписание нападающего Федора Смолова было большой ошибкой «Динамо».