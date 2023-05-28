Тренер «Пари НН» Юран рассказал, за счет чего команда добилась ничьей со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился мнением об игре команды в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Во втором тайме нас поддавливала психология, хотя я говорил, что надо убрать из головы тот факт, что мы играем именно со «Спартаком». Соперник во втором тайме стал агрессивнее, им нужны очки. Парни — молодцы, я могу простить ошибки, но не безволие. Есть характер и самоотдача, нужно биться», — передает слова Юрана «Чемпионат».

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в Москве со счетом 0:0.

Красно-белые упустили возможность обойти в турнирной таблице ЦСКА, который накануне также не смог одержать победу над соперником по 29-му туру — «Краснодаром» (0:0).

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (54) располагается на третьей строчке.

В 30-м раунде ЦСКА сыграет 3 июня в Москве с «Ростовом», а спартаковцы в этот же день встретятся в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре своей команды в матче против «Краснодара» в 29-м туре Российской премьер-лиги.