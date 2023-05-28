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«Спартак» не смог обыграть «Пари НН» и обойти ЦСКА

«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» и остался на третьем месте в РПЛ

Сегодня московский «Спартак» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась ничьей 0:0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этой игры красно-белые набирают 54 очка и продолжают находиться на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля не сумели воспользоваться вчерашней осечкой ЦСКА, сыгравшего вничью с «Краснодаром», и сместить его со второй позиции.

Сегодня «Ростов» Валерия Карпина может приблизиться на расстоянии одного очка к красно-белым в случае победы над «Ахматом». Команды начнут свой матч в 19.00 по московскому времени.

Также сегодня свои матчи проведут «Динамо» и «Локомотив», а также «Факел» и «Крылья Советов».

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Крыльями Советов», а ЦСКА примет «Ростов».

Чемпион России определился 7 мая, им стал «Зенит». После этого сине-бело-голубые трижды сыграли вничью. Также по результатам сезона элиту российского футбола покинут «Торпедо» и «Химки».

Ранее Валерий Непомнящий заявил, что ЦСКА нужно поработать над психологией.

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