Петржела заявил, что Семака не позовут ни в один европейский клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о развитии карьеры нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Легко быть тренером «Зенита», потому что в команде играют качественные футболисты. А вот со слабыми игроками тяжелее работать. Семак не отпустит свое место. Ему и некуда уходить. Его не позовут ни в один европейский клуб. Семаку хорошо и удобно в «Зените», ведь он работает с самыми лучшими игроками», — передает слова Петржелы Sport24.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года.

7 мая сине-бело-голубые обыграли «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стали чемпионами Российской премьер-лиги (РПЛ). У победителей забивали Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. В составе москвичей отличились Кейта Бальде и Квинси Промес (с пенальти).

После чемпионства петербуржцы трижды сыграли вничью.

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