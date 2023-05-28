Защитник «Сочи» Макарчук выбрал новый клуб для продолжения карьеры

Защитник сборной России и «Сочи» Артем Макарчук принял решение о переходе в другой клуб. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

27-летний футболист интересен сразу двум клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Как утверждает источник, за ним следят в ЦСКА и «Краснодаре». Сам игрок склоняется к переходу в столичный клуб. Защитник хочет снова поработать под руководством Владимира Федотова, вместе с которым он в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России.

Макарчук выступает за «Сочи» с февраля 2022 года. Его контракт с клубом истекает по окончании следующего сезона. В прошлом году он впервые был вызван в сборную России.

В текущем сезоне защитник провел в РПЛ 28 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Сейчас в ЦСКА на этой позиции временно располагается полузащитник Хесус Медина. Профильный левый защитник ЦСКА Георгий Щенников покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.

После 29 туров ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблицы, «Сочи» идет 10-м.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.