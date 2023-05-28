Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Защитник «Сочи» Макарчук выбрал новый клуб для продолжения карьеры

«Евро-Футбол.Ру» сообщил о желании защитника «Сочи» Макарчука перейти в ЦСКА

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник сборной России и «Сочи» Артем Макарчук принял решение о переходе в другой клуб. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

27-летний футболист интересен сразу двум клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Как утверждает источник, за ним следят в ЦСКА и «Краснодаре». Сам игрок склоняется к переходу в столичный клуб. Защитник хочет снова поработать под руководством Владимира Федотова, вместе с которым он в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России.

Макарчук выступает за «Сочи» с февраля 2022 года. Его контракт с клубом истекает по окончании следующего сезона. В прошлом году он впервые был вызван в сборную России.

В текущем сезоне защитник провел в РПЛ 28 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Сейчас в ЦСКА на этой позиции временно располагается полузащитник Хесус Медина. Профильный левый защитник ЦСКА Георгий Щенников покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.

После 29 туров ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблицы, «Сочи» идет 10-м.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях