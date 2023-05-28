Экс-игрок СКА Гусев впервые ответил на обвинения в употреблении алкоголя

Бывший нападающий петербургского СКА Никита Гусев впервые высказался по поводу своего ухода из клуба после обвинений в употреблении алкоголя.

«Пришел с запахом алкоголя на тренировку? Нет, неправда. На игру? Нет. Было неприятно, так скажем. Не думал, что такое может быть в прессе. Но это ваша работа», — передает слова Гусева «Спорт-Экспресс».

Также Гусев прокомментировал слухи о том, что он отказывался приезжать на летние сборы своей команды.

«Я сам неплохо вроде готовился в последние два года. Мне все равно, с командой готовиться или одному — я готов и так, и так», — добавил Гусев.

Гусев пропустил последние три игры своей команды в полуфинале Кубка Гагарина против ЦСКА. Петербуржцы уступили по результатам шестиматчевого противостояния.

Гусев был выведен из основного состава СКА из-за проблем с алкоголем. Также сообщалось, что игрок не примет участие в серии против ЦСКА.

В текущем сезоне нападающий провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 50 матчей, отметившись 28 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

После окончания сезона игрок и клуб разорвали отношения.

Ранее агент Гусева рассказал о вариантах продолжения карьеры.