Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Буре заявил, что ранее 2024 года вопрос о возвращении России рассмотрен не будет

Буре сообщил, что изменений по поводу возвращения сборной России не будет до весны 2024 года

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре рассказал о возможном развитии событий и потенциальном возвращении сборной России. Россияне пропустили ЧМ-2023.

«Есть информация, что Россия не будет участвовать в следующем чемпионате мира, который пройдет в 2024 году. А на следующем конгрессе через сезон это решение будут снова пересматривать. Президент IIHF Люк Тардиф сказал, что хоккей должен быть вне политики. Но никаких изменений не будет как минимум до весны 2024 года. То есть сезон‑2023–24 мы пропускаем. И нужно ждать майский конгресс IIHF, который пройдет в 2024 году», — передает слова Буре «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Вячеслав Быков обвинил IIHF в боязни признать политическое давление.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях