Футболисты ЦСКА расстроены ничьей с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал ничейную игру своей команды в матче против «Краснодара».

«Мы не смогли хорошо адаптироваться к первому тайму, было сложно. Во втором тайме у нас было несколько моментов, могли забить. Мы недовольны ничейным результатом. Это не то, что мы ожидали, но нужно перевернуть страницу и двигаться дальше.

Мы понимаем, что нас ждет серьезная концовка — игры со «Спартаком», «Краснодаром», «Ростовом» и суперфинал Кубка России. Мы были готовы к этому», — передает слова Зделара «Матч ТВ».

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» 0:0. Почти весь второй тайм «армейцы» играли в большинстве.

После этой игры подопечные Владимира Федотова набирают 55 очков и продолжают удерживать вторую строчку в турнирной таблице. Сегодня москвичи рискуют упустить эту позицию в случае победы «Спартака» над «Пари Нижний Новгород». Матч начнется в 14.00 по московскому времени. Расстояние между командами всего два очка. «Краснодар» продолжает занимать шестое место.

В заключительном туре ЦСКА дома примет «Ростов».

Ранее Владимир Пономарев заявил, что «армейцы» проиграли второе место «Спартаку».